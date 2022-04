Jeune camerounais souhaitant intègre votre entreprise en tant technicien en électrique pour valoriser mon savoir faire et mettre a votre mon esprit de créativité, mes capacités d'analyse et d'animation au service d'une société spécialisée dans le domaine de génie électrique telle que la vôtre.



Mes compétences :

RELAIS

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Borland Turbo C++

ARES

Gestion des installations electriques

AutoCAD

Automatisme

Proteus