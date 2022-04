Né au tournant des années 70, formé en sciences biologiques ainsi qu'à la pratique, l'étude et la présentation des arts visuels, Francis Lachance a manifesté jeune un intérêt pour la problématique corporelle, tant dans ses aspects fonctionnels et mécaniques que dans sa forme plastique.

À travers un parcours professionnel dans des domaines diversifiés — de l'animation pédagogique à l'étude, à la conservation et à la diffusion de l'art contemporain, en passant par la communication par l'image — il a développé sa passion pour les qualités expressives et langagières du corps humain. Depuis 2002, une pratique régulière et intégrée de la méthode Pilates l'a conduit à s'interroger sur les liens intimes qui se tissent entre le corps et l'esprit, sur les qualités internes d'exécution du mouvement libre, et sur le "bien-être" qui permet de désamorcer les situations génératrices de stress ou de troubles musculo-squelettiques.

Formé à l'enseignement classique de la méthode Pilates en 2006-2007, son approche s'est enrichie de ses propres recherches et du côtoiement d'approches somatiques parallèles.

Francis Lachance travaille aujourd'hui comme professeur de Pilates, à titre libéral, notamment au sein de l'équipe du studio Keana.



