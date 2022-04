Francis LHUILLIER

Homme de terrain avant tout, coriace dans la mesure où j'ai "survécu" à deux pertes d'emploi ( la pemière à l'âge de 48 ans et la dernière à l'âge de 57 ans ), j'ai dépassé l'âge de la retraite d'environ 1 an.



Je me suis retiré fin 2009, afin de laisser la place aux jeunes.



J'envisage une nouvelle activité en transformant une passion en activité rémunératrice : Tournage, montage et production de films événementiels en vidéo HD.



J'ai déjà comme référence "Ferrarissime 2006" sous la forme d'un reportage de 20 minutes, accompagné d'un clip de présentation de 3 minutes. Avis aux amateurs...