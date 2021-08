Francis LIBAT

Spécialisé dans la distribution de produits moyens et hauts de gamme en clientèle retail. Ai participé au développement de marques de bijoux, de montres ou de maroquinerie. J'ai ouvert un grand nombre de comptes clients dans le respect de l'éthique et la confiance qui m'était accordée, dans les secteurs géographiques du Sud-Ouest et l'Ouest de la France.



Mes compétences sont:

Une adaptation facile, un bon relationnel, persévérant et réactif

Une connaissance du marché HBJO et maroquinerie

30 ans d'expérience évolutive dans la fonction commerciale

Des compétences commerciales, de marketing et de merchandising.

Un suivi personnalisé des clients, des prospects et de la veille concurrentielle

Une maîtrise des produits et des outils informatiques