Francis MARCOUR

Je suis spécialisé, avec une expérience de plus de 20 ans dans les travaux de remise en état après sinistre.



J'ai créé successivement 3 entreprises relatives au sinistre :



SAS RHONE ALPES : entreprise de sauvetage après sinistre

DISTRICHEM : négoce de produits et matériels spécifiques après sinistre

CIEFAS : Centre d'Ingiénerie, d'expertise et de formation amiante et sinistre (www.ciefas.eu,Array etArray )

Nous avons également publié de nombreux articles dans des magazines professionnels.



Je suis parmi les fondateurs de l'association QUALISIN ayant pour but de faire reconnaître les métiers du sauvetage après sinistre (WWW.QUALISIN.EU).



Mes compétences :

Inventeur en systèmes de neutralisation d'odeurs

gérant de société

sauvetage après sinistre