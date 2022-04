Jean-Michel MOUSSET

Après une première vie de journaliste (1979-1984), je rejoins l'entreprise familiale créée en 1964 par mes parents. Sous ma direction depuis 1988, le Groupe Mousset est passé de 3M€ de CA et 60 personnes, à 100M€ de CA et 1000 personnes en 2015. Nous sommes leader en France du transport "en cour de ferme" (animaux vivants, collecte de lait, aliments, déchets...) et implantés depuis 3 ans en Pologne et au Maroc. Nous pratiquons un management participatif et 25% de nos bénéfices sont distribués à nos salariés. Notre conviction : Groupe Mousset a une double vocation économique ET humaine, gagner de l'argent ET être heureux au travail.

En 2005, j'ai investi dans le tourisme haut de gamme en achetant le Château-Boisniard près du Puy du Fou ; dirigé par mon épouse Louisanne, il est devenu le premier hôtel cinq étoiles en Vendée.

J'ai appris mon métier d'entrepreneur sur le terrain, grâce au CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) et je continue mon apprentissage grâce à l'APM (depuis 1990). Mes engagements bénévoles : membre élu de la CCI de Vendée (depuis 1998) ; administrateur de la Banque Populaire Atlantique (depuis 2000) ; fondateur (en 2001) et président (depuis 2007) du CERA (Centre d'Echanges et de Réflexion pour l'Avenir), un "think-tank" de 150 entrepreneurs vendéens ; administrateur (depuis 2010) de GERME (Groupe d'Entrainement et de Réflexion au Management des Entreprises), une association de 1.300 cadres manageurs francophones ; administrateur (depuis 2011) et trésorier (depuis 2013) de l'APM, une association de 6.500 entrepreneurs francophones, partageant une même conviction : "le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant" ; membre du CESER Pays de la Loire depuis 2014 (Conseil Economique Social et Environnemental Régional).

Mes passions : la Vie, mes enfants, entreprendre, méditer, les musiques, la nature, le tennis de table en compétition, le journalisme, le management humaniste...