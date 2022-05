Philippe DEMARCY

Consultant Associé dans ma société EOLE. Je travaille souvent avec des cadres et des dirigeants de groupes locaux ou internationaux. Je me suis spécialisé dans la clarification des objectifs personnels, la facilitation des relations interpersonnelles et la mise en place de synergies durables.

formateur et conférencier, j'aime particulièrement les séminaires longue durée,aidant au développement des personnes, de la communication, et du management.

Accompagnateur d'entreprises je participe au développement des projets s'appuyant à la fois sur des processus clairs et une confiance réelle dans la créativité des acteurs, à tous les niveaux de la hiérarchie.

Coach depuis plus de vingt ans, j'ai appris à transformer les obstacles en se concentrant davantage sur le potentiel que sur les handicaps.

J'aime partager ma devise qui affirme "qu'on peut parfaire le monde!"



Mes compétences :

Psychologie

Management

Formation

Analyse Transactionnelle

Accompagnement

Communication interne

Thermodynamique

hypnose Ericksonnoenne

Coaching