Francis MELINA

Je me permets de vous présenter mon curriculum vitae:



FORMATIONS



 2007 / 2008 : MASTER II Entrepreneuriat public, privé et associatif

- Etudes de marché, d’audits stratégiques.

- Gestion financière, technique de communication, marketing des nouveaux produits.



 2005 /2006 : MASTER de Sciences Economiques et de Gestion de Reims

- Mathématiques financières et Théories sociologiques contemporaines,

- Stratégies concurrentielles, stratégie d’entreprise, politique générale de l’entreprise.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



 Depuis Décembre 2009 : chargé de missions à la boutique de gestion de la Guadeloupe

- Montage de dossiers financiers (utilisation du logiciel GESCAP).

- Accompagnement à la création d’entreprise dans toutes ses phases (démarrage à l’immatriculation).



 Du 15 Mars au 31 juillet 2009 : Assistant de direction, Parc Technologique de Varaždin (CROATIE) :

- Accueil, conseils des porteurs de projet qui se présentent au parc technologique.

- Mise en réseau des différentes firmes.

- Correction et établissement de business plan en vue de trouver de nouveaux financeurs.

- Conférence mensuelle sur la méthodologie de l’étude de marché (en présence de nouveaux arrivants, ou d’entrepreneurs déjà installés souhaitant par exemple se diversifier ou se réorienter.)

- Etudes de faisabilité.

- Mise en place de « monitoring ».

- Traduction de documents pour l’élaboration du site web, de l’anglais au français.



 Du 04 avril au 15 septembre 2008 : Stage de fin de cursus à la pépinière Henri FARMAN de Reims :

- Accueil, conseils et suivi des porteurs de projets qui se présentent à la pépinière,

- Etude de leur dossier financier afin de juger la crédibilité, et la faisabilité du projet (étude du plan de financement, du prévisionnel, du plan de trésorerie, du parcours du porteur…),

- Etude des dossiers de créateurs d’entreprises qui sollicitent un prêt de Reims Initiative (étude des documents financiers pour juger la pérennité de l’entreprise et ses capacités à faire face à ses dettes),

- Présence et avis remis au directeur lors des comités d’agréments.



 2007/2008 : Audit stratégique pour concours national OSEO (société Innov’Orga) :

La société Innov’Orga a été lauréate du concours OSEO au niveau Régional puis au niveau National.

- Analyses sectorielle et financière, hypothèse de développement,

- Recherche de partenaires ou de mauvais clients,

- Elaboration et mise en place d’une veille sectorielle et technologique,

- Mise en place d’un tableau de bord permettant le suivi financier et comptable des produits.

COMPETENCES



Compétences linguistiques : Anglais : Courant ; Espagnol : Niveau scolaire.



Compétences informatiques : Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet.



DIVERS



 Loisirs: Membre d’un groupe de musique, lecture, cinéma, voyages, surf, danse, tennis, ninjutsu.

 Titulaire du Permis B.

 2005 / 2006 : Tutorat d’Economie pour élèves de première année d’AES à Reims.