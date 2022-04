Francis MONTARRY

En 10 ans, grâce à notre équipe, constituée d’intervenants aux horizons culturels et techniques complémentaires, nous sommes devenus un leader innovant dans le domaine de l'accompagnement des affaires franco-marocain et anglo-saxon.

Notre professionnalisme et notre grande expérience nous permettent d'être efficaces dans de nombreux secteurs.



De même pour la relation avec les anglophones, notre regard sur les différents aspects de culture du travail(l’éthique du business, l’approche et la négociation, etc.) a été très apprécié.



Un grand éventail de références confère à Angloworld la position du leader dans le domaine de mise en relation et interprétariat au Maroc : La Banque Mondiale, Ambassade du Canada, Corps International des Services Exécutifs (CISE), Price Waterhouse Cooper Lybrand, Motorola, Glenayre, General Atomic, EDF, Total...



