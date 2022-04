Francis MOUREY

Compétences:

· Consulting : Schéma Directeur, Assistance à la maîtrise d'ouvrage, expertise fonctionnelle et organisationnelle, analyse et ajustement de processus, analyse des écarts « processus existants – processus cibles », définition de workflow, cahier des charges, aide au choix des prestataires, suivi de réalisation, gestion du changement.

· Direction de projets : Maîtrise d'œuvre, définition de besoins, réponse aux appels d’offres, suivi avant-vente, management d’équipe, suivi des réalisations, plan de tests et recettes, plan de formation utilisateurs, déploiements multi-pays... sur les ERP

o Oracle sur des architectures trois tiers

o SAP BO

· Formation : Conduite et animation (création de support, méthode).



Métiers :

· Collectivités (mairie, communauté de communes, conseil général)

· Industries (chimie, textile, aéronautique, énergie, distribution, …)

·Services (Ingénierie, Conseil, SSII, …)

·… pour des Grands Comptes et des PME.



Informatique :

·Bureautique Environnements : Windows, MacOs

·Langages / Logiciels Word, Excel, Power Point,

FileMaker Pro, Access, MS Project, Mind Manager, W4, Méga

Illustrator, Photoshop.

·Méthodes Merise, UML, AIM, OBM et ISPEED (Oracle).

·Solutions Schéma conceptuel ERP,

Architecture Oracle E-Business Suite et SAP Business One,

Foundations, Logistique, Manufacturing, Portail, CRM

Langue :

·Anglais Nombreux séjours à l’étranger( Indonésie 6 Mois, Suède, UK, USA, …)



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement

Management

Coaching