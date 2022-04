Francis N'KOUNKOU

Un parcours professionnel qui fait état d'une progression de carrière par le mérite à travers un développement successif de compétences relatives à la relation clientèle, l'excellence commerciale, le management d’unité productive et enfin, le marketing Digital.



Manager « hybrides » résolument axé sur les résultats et la satisfaction client, je mets mon expérience transversale au service du développement et la transformation digitale de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Direction commerciale

Webmarketing

Entreprenariat

Développement commercial

Gestion de projet web

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Management opérationnel

Stratégie de communication

Avant vente

CRM analytique

Analyse de données

Business development

Séries temporelles

Statistiques descriptives

Microsoft Office

Community management

Négociation commerciale

Formation professionnelle continue

Recrutement

Modélisation

Planification de projet

Veille concurrentielle