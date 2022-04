Francis PERIN

Actuellement en charge de la Division des Systèmes d'Information



Dernières réalisations :

- upgrade CCM

- migration SAP ECC6

- évolution sauvegarde et stockage, déduplication et réplica

- évolution ToIP Cisco CM

- renouvellement infogérance

- stockage avec déduplication

- sécurisation réseau

- infogérance bureautique dans contexte ITIL

- renouvellement postes clients parc informatique + migration OS et suite bureautique

- renouvellements parc serveurs

- 2 migrations WAN (VPN MPLS) dont la dernière avec mise en place ToIP sur l'ensemble des sites + accès fibre optique

- création/aménagement salles serveurs

- optimisation flotte mobile (voix, M2M, data)

- sauvegarde centralisée, NAS, ...

- migration exchange,

- infogérance SAP fonctionnelle,

- infogérance SAP systèmes,

- ...



Mes compétences :

DSI

Informatique

Sécurité informatique

Sécurité des systèmes d'information

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité au travail

COBIT Foundation V4.1 Certified

ITIL Foundation V3 Certified

CISSP