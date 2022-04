Francis PHOU

Assistance MOA : pédagogie SOA, aide à l’expression des besoins services et flux

Gestion de projet SOA/EAI/BPM : Encadrement des développements de services & flux (SOA) et automatisation de processus (BPM)



Mise en place d'un référentiel client sur un progiciel MDM (référentiel, intégration, data quality...)



Mes compétences :

ARIS

Assistance à maîtrise d'ouvrage

CFT

Environnement

Environnement Windows

FTP

JAVA

Langages C

Linux

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Microsoft SQL

Oracle

Oracle 9

Protocole

UNIX

Webmethods