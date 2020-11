Francis POUSSIN

20 ans d'expérience dans la gestion de département international dans un environnement global et multiculturel.



Compétences:

- Encadrement des équipes

- Suivi du revenu et des dépenses (P&L)

- Gestion du Support de bout en bout

- Amélioration continue (standards ITIL))

- Conduite du changement

- Coordination avec les équipes exécutives (CxO)



Je suis actuellement disponible pour un nouveau projet.



Mes compétences :

Managed Services

BSS (Business Support Systems)

Service Support

Négociation

Business Transformation

Commerce international

Recrutement IT

Service client

ITIL Foundation V3

Conduite du changement

Stratégie

Direction des systèmes d'information

Amélioration continue

Management opérationnel