Francis RALITERA

Des expériences acquises dans le secteur de l'industrie en tant que responsable informatique de gestion, m'ont permis de mettre en pratique mes compétences en technique des systèmes d'information et en gestion. Ceci dans un environnement à la fois international et multi culturel.



Parcours complété de compétences transverses, en management d'équipes, en gestion de projet et pilotage de changement stratégique.



Mobile et déterminé à prendre de nouvelles responsabilités, je propose aujourd'hui de mettre à profit ces savoir-faire :



Management et gestion d'équipes :

* Compétences managériales et de gestion RH (En mode projet ou récurrent) : Recrutement, description de poste, Encadrement et coordination, Animation et motivation des équipes (définition des objectifs, suivi et entretien évaluation …)



Gestion et pilotage de projets :

* Formalisation, Gestion et pilotage, Communication, Conduite du changement.



Organisation d’un service et Gestion d’entreprise :

* Définition stratégique et sa mise en œuvre

* Comptabilité, Finance et Budgets et contrôle des coûts

* Conduite du changement

* Marketing stratégique



Audit / conseil & Techniques générales des systèmes d’information :

* Assistance et pilotage en maîtrise d’ouvrage (AMOA) et en maîtrise d’œuvre (AMOE).

* Stratégies et Système d’information

* Compétences techniques et métier:

Des systèmes d'exploitation (grands systèmes, moyens systèmes, micro-informatique) ainsi que les serveurs Unix et MS Windows. Également des infrastructures informatiques et de l'ensemble du système d'information.

Des connaissances du domaine d'application métier (CRM : Gestion relation client, BI : Business Intelligence, SFA : Applications Force de vente).

Connaissances des contraintes de sécurité, des procédures de sauvegarde des données et des outils de sécurisation et de supervision.



Linguistique :

* Anglais : Maîtrise courante et professionnelle, consolidé d'expériences de projets internationaux au sein d'organisations internationales. (Évaluation Toeic : 920)

* Néerlandais et Malgache : Bases



Mes compétences :

Direction de projet

Entrepreneur

Gestion d'entreprise

Informatique

Management

Réseau IP

TIC

Video

Réseau

IP

NTIC