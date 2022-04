Agathe ROBBERECHTS

Issue de l'univers de la PME, j'ai intégré en avril 2013 le CAUE 76 en tant qu'Agent Comptable, en charge de la gestion comptable, administrative, RH et financière.



Mes centres d'intérêt annexes recouvrent des problématiques diverses comme la gestion de projets, le management, le contrôle de gestion, la qualité et la communication d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Communication évènementielle

Management d'équipe

Formateur consultant

Contrôle de gestion

Gestion de PME

Communication internet et e marketing

Consultant formateur sur Logiciel Sage CRM et

Communication

Conduite de projet

Conseil en organisation