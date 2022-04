Francis REDONDY

J'apporte aujourd'hui à mes clients 20 ans d'expérience et de compréhension des contextes projets et systèmes d'information.



Reconcilier et faire communiquer des équipes métier et des équipes informatiques est un point fort qui m'est reconnu. Ceci au bénéfice de l'avancement des projets et de l'atteinte des résultats attendus.



Structurer la réflexion et identifier les "drivers" des projets dans les phases amont; constuire les trajectoires de transformation des systèmes d'information, suivre les projets, accompagner l'appropriation, tels sont mes domaines de mobilisation.



Mes compétences :

AMOA

Conseil

Energy

Organisation

Schéma directeur

Urbanisme