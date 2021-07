Fabienne REDONDI

Coach de dirigeants et d'équipes au sein du cabinet Red Belt à Genève, que j'ai rejoint en 2003, je suis spécialiste des approches basées sur les forces.



Titulaire d un Master II en Management International (1984), j ai obtenu une certification de Master Coach (2005).



Passionnée par les gens et le changement, au bénéfice d'une vaste expérience des outils et processus pour développer les personnes et les groupes, je propose des services de coaching aux décideurs, sur une base contractuelle en entreprise, ou en pratique privée.



En tant que Coach, j ai accompagné plus de mille leaders, individuellement ou lors de séminaires, dans le but d envisager un avenir prometteur et le construire. Je connais très bien le monde de l entreprise, en particulier, les préoccupations des dirigeants que je côtoie depuis plus de 30 ans, comme collègues ou clients. En pratique privée, j ai aidé des centaines de personnes à développer leurs capacités pour relever les défis de la vie.



Mon coaching est à la fois chaleureux et incisif, créant l alliance et secouant doucement le cadre de référence des coachés, pour qu ils surmontent les difficultés, atteignent leurs objectifs ou développent leur potentiel.