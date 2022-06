Frank-Emile LEVY

15 ans d'expérience de management d'équipes de vente (4 à 20 personnes Commerciales et Avant-Vente / Marketing) de solutions Cloud (IaaS & PaaS), Engineered Systems et logicielles (Base de données, Middleware - SOA - IAM, Applications et services associés) en mode direct et indirect (Alliances, Channels); et ce dans les grands comptes et les PME (Secteurs d'activité premiers: Grande Distribution, Finance, Industrie, Secteur Public)



Mes compétences :

Banques

BPM

Commercial

Distribution

Distribution Retail

Finance

Grande distribution

Grands comptes

IAM

Internet

Management

Management commercial

Microsoft Serveur

Middleware

PME

PUBLIC

Retail

Secteur public

SOA

ventes

Ventes directes

ventes indirectes