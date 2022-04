Francis RÉGINA

Ayant été salarié au service de petites entités ou grands groupes, je suis disposer à partager mon expertise pour vos nouvelles perspectives personnelles ou professionnelles. Mes expériences se sont déroulée dans des secteurs difficiles, et ceux-ci m’ont permis de développer des compétences de rigueur, de savoir faire et de professionnalisme pour le compte des clients sur les sites auprès desquels j’étais dévolu.

Mon parcours s’est déroulé au sein de secteurs exigeants fondant leurs cultures sur l’appréhension et la pérennisation de la relation client, la rigueur, et l’efficacité dans les tâches de contrôles impartis.

En plus des qualités précitées, j'ai su développer le sens du contact, la rigueur dans le traitement des tâches qui m’ont été confiées, ainsi que la maîtrise des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, Word et Powerpoint ainsi que d’autres outils informatiques dans le même domaine tout en développant ma créativité.



Mes compétences :

Photographie

Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Word

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint