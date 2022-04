Francis RICHAUD

Bonjour, je m'appelle Francis et j'ai créé BFR Services en aout 2011, lorsque je me suis rapproché de Sylvain Gros Désirs qui a créé la société BFR Conseil que nous développons conjointement.



BFR Services est au service de votre credit management.



Notre travail est d’optimiser, d’un point de vue processus, documentaire et informatique, la chaine de valeur entre l’entrée en relation commerciale et l’encaissement.

À savoir : la prise de contrat et de commande, la gestion des documents, de la facturation, des encaissements et du recouvrement.



Nous proposons nos compétences tant dans le conseil, que pour former les équipes ou sensibiliser à la culture cash, ainsi que de l'internalisation ou externalisation des fonctions credit management



Auparavant, j'étais le responsable de production de Costalis jusque fin janvier 2011



Costalis, maintenant Alma Consulting PME, intervient dans l'optimisation des charges et coûts à différents niveaux :

- Les charges sociales patronales

- Le taux d'accidents du travail et maladies professionnelles

- Les frais de fonctionnements (fluides, téléphonie, frais bancaires ...)

- La fiscalité - diminution des taxes et maximisation des crédits d’impôts



Mon travail consistait à superviser les experts dans leur travail et à les aider à répondre aux attentes de nos clients, dans les meilleurs délais.



Auparavant, j’ai collaboré au sein de cabinets de conseil pendant 8 ans, de petites et grandes tailles (cashback AVANTAGE CLIENTS - E&Y - Mazars…) au sein desquels j’ai toujours évolué dans le milieu du credit management : conseil, audit spécialisé dans la gestion des contrats de cession de créances (120 structures en France et en Europe), conduite de projets, formation…



Mes compétences :

BFR

Factoring

Management

Microsoft CRM

Optimisation

Poste CLient

Réduction de coûts

Titrisation

Working capital

Working Capital Management