Francis ROUSSELLE

Dynamique et investi, j’ai conduit des projets de développement innovants en prestations logistiques.



J’ai su mener avec succès la gestion d’un centre de profit au sein d’un grand groupe alimentaire dans le respect de la stratégie de l’entreprise.



Cette mission m’a permis d’allier les pôles ressources humaines, commerce, méthodes et gestion, avec une équipe impliquée dans un management participatif.



Ainsi, j’ai réussi à créer les conditions favorables à la recherche constante de la productivité et de la performance (qualité, délai, coût, communication) tant en exploitation qu’en administratif.



Riche de 25 ans d’expérience en logistique, j’aime relever les défis et m’impliquer dans de nouveaux challenges avec rigueur et conviction.





Mes compétences :

Management d'équipe

Résultat exploitation

Management de projet

Budget + Performances

Commercial b to b

E-commerce