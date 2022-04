Francis SABATIER

Ingénieur Arts et Métiers

Obtention d'un second diplôme Arts et Métiers : Mastère Spécialisé en technologies des SYStèmes hybrides de Production d'Electricité et Chaleur (SYSPEC) : gestion des énergies nouvelles (mention très bien en oct 2015).

Recherche un emploi dans la transition énergétique (connaissance dans le bâtiment pour avoir refait complètement ma maison (électricité, isolation, chauffage, menuiseries...)

Forte expérience dans la mécanique : chez un équipementier automobile (RENOLD Automotive Systems racheté par SCHAEFFLER) et chez BROCHOT (Machines Spéciales)

Expérience en production de série, usinage de grande dimensions, traitements thermiques, méthodes, prix de revient, machines à cinématique continue, machines automatiques, encadrement d'équipes (jusque 400 personnes), conduite de réunions, maintenance, hydraulique, pneumatique ...



Mes compétences :

Traitement thermique

Usinage

Soudage

Conduite de projet

Machines et outils industriels

Réunions constructives et dynamiques

Technique

Travail d'équipe

Chaudronnerie

Hydraulique

Maintenance

Mécanique

Automatisme

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

ISO 900X Standard

Autocad