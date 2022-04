Francis Sébastien GUERRA

Bonjour,



Cela fait déjà 20 ans (le temps passe trop vite) que j'occupe une fonction d'encadrement (Manager Métier, anciennement Chef de rayon) chez Carrefour dans l'univers des produits Bruns et Blancs, et cela ne m'a pas empêché de prendre en charge un rayon de l'alimentaire à l'épicerie sèche pendant un an.



Après avoir "fait le tour" des différents rayons et services de l'électroménager, micro, radiotéléphonie, photo et image et son, j'ai acquis une certaine expérience dans le management d'équipe ainsi que la gestion de compte d'exploitation.



Actuellement, l'évolution de la distribution vers une plus grande centralisation, a quelque peu réduit le champs d'action de mes responsabilités au niveau de la négociation commerciale, mais a accrue le niveau de management humain.



Malgré une grande aisance dans la pratique de mon métier dû à mon niveau d'expérience, je reste toujours à l'affut de nouvelles opportunités de carrières, même à l'international afin de me réaliser complètement.



Mes compétences :

Management

Encadrement

Marketing

Vente

Distribution