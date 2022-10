Stéphane LAURENT

À mon sens, un bon commerçant doit être à la fois un commercial, un manager et un gestionnaire afin de satisfaire la clientèle de manière aussi autonome que possible.



Pour ma part, je suis en mesure d’assumer ce rôle pour l'entreprise que vous représenter. En plus des qualités précitées, j’ai pu me perfectionner , en gestion commerciale et administrative, en formation de personnel lors de mes précédents emplois,. En outre, ces différentes expériences m’ont conféré une grande adaptabilité.De plus respecter les vœux de chacun et etre porteur d'un bon climat social,voilà les atouts d'un véritable manager.



Ce serait donc avec plaisir que je ferais la démarche de m’intégrer à l’équipe de votre établissement, afin de mettre mon savoir-faire en interaction avec le personnel déjà en place.

Gestion financière, comptable et légale :

Déterminer et planifier votre chiffre d'affaires et votre productivité,

Analyser l'ensemble de vos indicateurs,

Préparer et réaliser vos inventaires,



Mes compétences :

Vente

SAP

Bricolage

Marketing

Informatique

Management

Merchandising