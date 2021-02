Stephane JENNY

Bienvenue sur mon profil,



Je vis de mes passion et au fil du temps, j ai réussi à me créer une vie confortable qui me permet une grande liberté.



Je propose mes services de coach de vie pour vous permettre de trouver votre bien être et vivre un vie en harmonie à vos aspirations.



J'accompagne les entrepreneurs, dans le développement de leur activités professionnelles, afin accélérer leurs succès et éviter les échecs.



Découvrez mes accompagnements de coaching et des clefs pour réussir sur https//.www.coachingbarcelone.com



Je suis aussi investisseur immobilier en Espagne.



J'ai travaillé durant 5 ans pour des agences immobilières Espagnoles donc je connaît très bien le terrain et je possède un important réseau qui reconnaissent mon sérieux et professionnalisme.



En relation à cela, Je propose, des modèles d'investissements rentables pour particuliers.



Un services de chasseur immobilier, pour une clientèle limité.



Je travaille principalement sur les Zones de Barcelone et la Costa Dorada, ainsi que sur Malaga et la Costa del sol.



Si investir en Espagne, vous intéresse, vous trouverez +des infos sur https://www.facebook.com/chasseurimmobilierbarcelonemalaga



Mes compétences :

Conseil immobilier

Analyse des besoins

Négociation immobilière

Gestion des compétences

Analyse de marché

Vision

Prospection