Vanessa ALONZO

Depuis 2002 dans l'interim, adia en tant que chargée de recrutement puis manpower depuis septembre 2003. J'ai occupé successivement le poste d'assistante d'agence- qui consiste à accueillir les candidats, les évaluer, les tester et leur proposer un poste en adéquation avec les besoins de nos clients, effectuer les contrats de travail, de service, proposer et monter des formations ( type caces, nucléaire...), faire un suivi de chacun de nos collaborateur. J'ai ensuite évolué sur un poste commercial.

Mes missions principales sont la prospection sur un portefeuille affecté, la négociation, le développement et suivi client et le recouvrement. Le métier de commercial(e) dans l'intérim offre de réelles opportunités de rencontrer diverses personnes .

Après une expérience dans le secteur immobilier, je développe sur Toulouse avec un réel plaisir et une véritable motivation, une jeune entreprise adaptée en plein essor: FASTROAD. Première entreprise adaptée du secteur du transport , FASTROAD permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés d'intégrer de façon pérenne le marché du travail. L'offre de services FASTROAD comprend le transport urgent, l'urgence combinée aérienne, la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur afin d'assurer un circuit courrier, le transport de personnes et le Handcarry. Aujourd'hui, FASTROAD complète son offre et vous propose aussi du Facility Management qui consiste à mettre à disposition du personnel afin d'exécuter des taches de type: tri et distribution du courrier, accueil, gestion des salles de réunion mais aussi tout profil tertiaire (assistanat commercial, comptabilité, secrétariat...).Notre ambition est de signer le plus de partenariats possible afin d'employer en CDI le plus de personnes avec une RQTH possible. N'hésitez pas à me contacter afin de partager ensemble, une initiative entrepreneuriale et sociale.



Mes compétences :

Développement commercial

Ressources humaines

Négociation

Vente

Export

Management