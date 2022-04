Francis SIMON

Francis, cadre dans l'informatique (Teralibris, groupe Actissia Services).

Mes valeurs et compétences : le partage, la confiance, le management, l'entrepreneuriat, la communication.

Derniers postes occupés : Contract manager et responsable production informatique-téléphonie dans un univers Retail (France Loisirs et chapitre.com).



Faire avancer et mener à bien des projets complexes, en accompagnant le développement des hommes sont mes aspirations professionnelles les plus profondes. Au cours de de mon parcours professionnel j’ai toujours su me renouveler et accompagner le changement dans l’entreprise. J’ai occupé de nombreuses fonctions qui m’ont permis de développer un large champ de compétences informatiques, de gestionnaire et de manager dans un univers Retail. J’ai mené à bien de multiples projets organisationnels et techniques dans un contexte concurrentiel très fort avec souvent des délais et un aspect économique tendus.



Les valeurs humaines d’une entreprise ont pour moi une grande importance et me poussent à me dépasser et à emmener avec moi mes collaborateurs vers le succès et la performance, en impulsant plaisir et exigence. J’ai toujours travaillé orienté utilisateur et client. Le dialogue, la négociation, l’organisation sont les maîtres mots de mon quotidien.

C’est comme cela que j’ai notamment mené à bien :



- La mise en place des meilleures pratiques ITIL (gestion des changements, mises en production, incidents, problèmes, configuration, niveau de services, continuité de services, …).

- La création et mise en place d’une hotline pour les utilisateurs internes et externes du groupe France Loisirs (clients externes d’Audible.fr) avec implémentation de la gestion des services informatiques via la solution logicielle IWS d’Isilog.

- La mise en place d’une gestion centralisée des achats et contrats informatiques avec une réduction importante des coûts (-15% sur 2 ans).

- La mise en place de l’impression numérique de production pour France Loisirs (création et management de l’atelier éditique et mise sous plis).

- La mise en place en 2005 et en France de la première chaîne numérique 100% automatique de fabrication de livres dos carrés collés avec rabats (conception, recherche des fournisseurs et intégrateur, négociation, suivi travaux et installation, conception du process d’approvisionnement, accompagnement métier, formation du personnel, mise en service, validation du service régulier (VSR), management de l’équipe projet et production.



J’ai entre autres participé activement à :



- La mise en place de l’ERP de logistique Axapta de Microsoft (AX), responsable de l’exploitation informatique, de la Bascule à Blanc (BAB) et de la bascule avec plan de retour arrière.

- La migration d’un Mainframe OS2200 Unisys vers un système ouvert Unix Solaris puis AIX.

- La certification ISO9001 de la Société.

- La création de la société TERALIBRIS, prestations informatiques pour le groupe Actissia-France Loisirs.



Homme de challenges et de résultats, je suis à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Négociation contrats

Gestion de projet

ITIL Foundation V3

Gestion financière

Appels d'offres

Gestion budgétaire

Informatique de gestion

Gestion de la production

Management

Recrutement IT

Éditique

Achats

Amélioration continue

Print On Demand