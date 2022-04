Francis SINE

Ma double compétence dans la production et le Management de la qualité fait de moi le candidat capable de mener à bien des projets, à coordonner les équipes tout en partageant les valeurs d'une entreprise.

Comme Adjoint Responsable production j'ai:

Suivi le processus de transformation de saucisses(Abattage,Découpe,fabrication, conservation et distribution)

Analysé des dépenses énergétiques et proposé des solutions pour améliorer de 6% les dépenses énergétiques.

Comme Adjoint Responsable qualité, J'ai:

Réalisé les audits internes, mis à jour le manuel HACCP,réalisé: les enquêtes de satisfaction sur la qualité des repas; les Contrôles métrologiques sur ligne de Barquette, la formation du personnel;Elaboration des procédures et effectué les enrégistrements des données.

Comme Contrôleur des produits alimentaires: J'ai participé à laValidation des commandes, gestion des retours clients et assuré la qualité logistique pendant les transports. Cequi a permis de limiter la casse et surtout d'améliorer le flux de rotation de nos transporteurs.



Mes compétences :

Audit

audit Management

Fomation

Hygiène

Management

Management qualité

Qualité

Sécurité