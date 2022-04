Francis T. A. BAKAI

Médécin Epidémiologiste, diplômé des Universités suivantes : Bordeaux (ISPED) , Claude Bernard (Lyon1), Auvergne (Clermont-Ferrand) , Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP, Rennes). Je suis présentement à l'écoute de meilleures opportunités.



SPECIALISATIONS ET DOMAINES D'ACTIVITE :



• Epidémiologie et Santé Publique

• Suivi et Evaluation des programmes et projets de santé

• Infection à VIH/Sida, Tuberculose

• Recherche au profit des populations clés

• Méthodologie, analyses statistiques

• Gestion des projets de santé

• Problématique d'accès au soins dans les pays à ressources limittées (Assurance Maladie)





Mes compétences :

Épidémiologie

Santé publique

Recherche clinique

Suivi et Evaluation des Projets de santé

Analyse de données

Coordination de projets