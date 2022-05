Seydou ALASSANE

Actuellement, PhD student à l'Université Bourgogne-Franche-comté.

A l'instar de l'augmentation exponentielle de la prévalence de pathologies oculaires liés à l'age dans les pays industrialisés qui constituent un problème de santé publique majeur dû en grande partie à l'allongement de l'espérance de vie et à l'alimentation. Il est important d'identifier les facteurs associés à ces pathologies qui peuvent être modifiables notamment nutritionnels afin de mettre en place des mesures de prévention de santé publique.

Pour cela, je réalise mes travaux de recherche sur le thème intitulé "Impact nutritionnel sur le vieillissement oculaire chez les personnes ages de 75 ans et plus de la cohorte Montrachet" Etude ancillaire de la cohorte 3C Dijon. Cette cohorte a pour force de posséder des données ophtalmologiques et nutritionnelles complets qui offre une grande opportunité pour mieux identifier les facteurs de risque nutritionnels liés aux pathologies oculaires liées à l'age d'une part et les facteurs protecteurs tels que les acides gras polyinsaturés, les caroténoïdes xanthophylles et le resvératrol plasmatique.



Mes compétences :

Prise en charge du déséquilibre alimentaire

Rédaction du protocole et rapport d'études

Conseils et prévention nutritionnels

Analyse de données épidémiologiques

Techniques d’enquêtes en Santé Publique

Techniques d’enquêtes nutritionneles

Analyse biochimiques des caroténoïdes par HPLC

Nutrition et Ophtalmologie