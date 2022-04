Francis VEL

Après une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la bancassurance, aussi bien en front-office qu'en back-office, le management des processus m'a amené à travailler avec des Services de Recherche & Développement, comme lors de la mise en ligne du siteArray ou celle de l'e-learning à CNP Assurances.



Habitué à un environnement international, je peux utiliser 4 langues étrangères.



Les techniques apprises à l'ISTIA Innovation sont valorisables: Site web et Veille techno, Intelligence Economique, plate-formes collaboratives, droit européen et coopération européenne.



Après un stage d'application de ces techniques, l'obtention du Master 2 en Innovation et projets européens m'a permis de m'impliquer dans la digitalisation



Mes compétences :

Finances

Innovation

International