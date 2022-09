Julien BERTEAULT

Fort de 10 années d'expérience en management et gestion de projets, je dispose d'un profil polyvalent sur différents domaines : marketing, IT, veille stratégique et technologique, business development, ...



Aujourd'hui en charge du développement de notre société, j'ai la charge du suivi de l'ensemble des projets IT (smart city, Télécom, ...) auprès de nos clients.



Missions & Compétences :

- Avant-Vente & Avant Projet : Définition besoins & Etude Stratégique

- Accompagnement client dans sa démarche innovante

- Intelligence Economique, Veille Stratégique

- Business Development

- Suivi de projet



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements : jberteault@gmail.com



Mes compétences :

Informatique