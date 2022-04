Francis VILLAUME

Responsable PRODUCTION / MAINTENANCE / SERVICE GÉNÉRAUX /SITE industriel

EXPÉRIENCES

-Responsable de Site: Fonderie Aluminium

-Responsable Technique S.A.V itinérant /Secteur VOSGES/ dans le domaine de l'air comprimé

-Responsable Maintenance /Production /Achat ,en Industrie métallurgie

-Technicien développement et recherche industrie agroalimentaire ,

-BREVET EUROPÉEN : Inventeur New PACKAGING 1995





Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Air comprimé

agroalimentaire maintenance

Développement Recherche New PACKAGING

Responsable de site/production/atelier