Francis VOEGTLING

Management d'un laboratoire de microbiologie , management transversal usine et corporate, auditeur usine sur les thèmes de la Sécurité Alimentaire, expertise et formateur aux modules d'HACCP, de microbiologie , d'hygiène et des bonnes pratiques de travail dans le cadre de la Sécurité Alimentaire.

Résultats : certification ISO 22000 et AIB International , référent national en microbiologie et GMP'S

Poste de manager Sécurité Alimentaire chez CCE Grigny pendant 15 ans et depuis 5 ans poste de manager Systèmes intégrés Qualité/Sécurité Alimentaire - Santé/Sécurité - Environnement : expertise dans les 4 normes ISO 9001/ISO 22000-FSSC 22000/ OHSAS 18001/ISO 14001. Expert Sécurité Alimentaire et Système QESH et plant pilot sur la mise en place d'un nouveau logiciel Système intégré CCE Europe = INTEGRUM



Mes compétences :

AIB

Certification

Certification ISO

Food

Food industry

International

ISO 22000

Leader

Microbiologie

Qualité

Réalisation

Sécurité

Sécurité alimentaire