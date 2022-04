Francis WARET

Ancien cadre gestion et finance, centrale achats / secteur matériaux-outillage

reconverti dans l'aide administrative aux particuliers et entreprises

- pour particuliers : rédaction,étude et recherche de tous documents, traitement de litiges divers

- pour entreprises : création de documents personnalisés dynamiques ( devis, factures,tarifs, contrats, prévisionnels, fichier clients...),

: recherche de produits, suivi de commandes

: conseils en finances et comptabilité

Je viens de consacrer ces trois dernières années à la création et au suivi d'une société de multi-services (bâtiment, espaces verts ).

j'ai conçu et rédigé tous les documents ( logo, devis, factures, contrats, relevés et relances d'impayés et autres documents divers ;litiges-attestations.. ) , soit un quantitatif de 400 à 500 pièces / mensuel.

Réactivité et rigueur tant sur le recouvrement pour l'incidence de trésorerie que sur les litiges clients et fournisseurs.