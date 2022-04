Francis WEMEAUX

COMPÉTENCES

Gestion

Productivité de l’agence, restructuration, création d’agence, participation avec la Direction Générale à l’élaboration du budget de l’agence et suivi, analyse des problématiques de sites ou de société reprises. Recherche et mise en place de solutions innovantes.

Management

Animation d’équipes pluridisciplinaires (cadres, commerciaux, agents de maîtrise, administratifs, conducteurs, manutentionnaires, agents de service). Recrutement, salaires, disciplinaire, animation de réunions, suivi de l’amélioration continue de la qualité/sécurité, relations et réunions I.R.P.



Commerciales

Mise en place des orientations commerciales en phase avec les objectifs généraux de la société. Suivi clients, vérification de la facturation, animation et motivation des équipes de vente. Mise en place et suivi des travaux de prospection. Élaboration des critères d’évaluation.



Sous-traitance et achats

Gestion de la sous-traitance nécessaire pour les domaines hors compétences des équipes internes. Mise en place et suivi des indicateurs de gestion qualitatifs et financiers des sous-traitants et des fournisseurs.



