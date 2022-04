Formateur, Coach et Conférencier, Francis Zentz est membre fondateur de l’AFCP.



La vie de Francis se résume en une succession d’événements heureux !

A l’école, à 12 ans il est mis dans une classe parking, pour les ânes – classe de transition -, cela ne l’empêche pas de finir son cursus scolaire comme Ingénieur INSA Lyon en Physique des Matériaux.

Avec son diplôme d’ingénieur il s’imprègne du monde de l’entreprise pendant dix ans avant de découvrir sa voie en 1995 : aider les personnes et les entreprises à développer leur potentiel !

Après une année sabbatique, il commence dans la formation en animant un module sur la Gestion du Temps et des Priorités puis un module sur la Prise de Parole en Public.

Son désir de progresser l’amène à avoir une vision en 2006 : partir aux Etats Unis et rencontrer tous les grands consultants de ce monde ! Trois jours après avoir exprimé sa vision et par une coïncidence heureuse, Francis découvre le congrès de la NSA (National Speakers Association – Association des conférenciers professionnels Américains). C’est ainsi qu’il est membre fondateur de l’AFCP en 2008.

Son regard positif sur la vie l’amène à développer une conférence et à écrire un livre sur la chance : J’AIDE LA CHANCE.

Il est également l’auteur du livre AU CŒUR DES CONFLITS

C’est un expert de LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC, il apporte un regard innovant pour vous aider à avoir un discours clair et structuré et utiliser vos visuels de manière pertinente et harmonieuse !

Francis intervient devant un public international en français, allemand et anglais.