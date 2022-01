Directeur Général Opérationnel de la société Moulages Plastiques du Midi -société spécialisée dans l'aide à la conception, l'industrialisation et la fabrication de pièces thermoplastiques.

20 ans d'expérience industrielle et de management de projets, de solides compétences en gestion de centres de profit, en management opérationnel, en amélioration continue et conduite de changement.



Mes compétences :

Industrie

Lean Manufacturing

Plasturgie

Amélioration continue