Francis ZIDANI

Mon évolution en caisse régionale du Crédit Agricole, s’est déroulée dans un environnement dynamique et pluridisciplinaire, au contact de nombreux interlocuteurs internes (front office, middle office, réseau commercial, service juridique, marketing, direction des engagements…) et externes (banques de financement et de trésorerie, valorisateurs, dépositaires, commissaires aux comptes, auditeurs…). Cette expérience réussie m’a permis d’être confronté aux aspects du métier de gestionnaire financier et administratif, de développer mon esprit d’analyse et d’accroître mon sens du relationnel et de la rigueur.



Les connaissances que j’ai ainsi pu acquérir grâce aux moyens humains et techniques mis à disposition par le Crédit Agricole alliées à mes qualités de persévérance, d’adaptabilité et à ma formation m’ont amené à créer ma société en 2011.



Aujourd’hui, après avoir développer deux établissements et mes compétences en gestion de la relation client, suite à mon parcours professionnel d’horizons divers et afin d’être confronté à de nouveaux challenges, je propose des solutions pour optimiser et coordonner des process de gestion et d'organisation d'entreprise.



Mes compétences :

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité

Gestion relation clients

Commerce