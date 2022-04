Franck ADAM

Bénéficiant d’une solide expérience internationale de plus de 20 ans dans le domaine de la vente et du marketing des biens d’équipement industriels en B2B, mes compétences ainsi que mes valeurs peuvent contribuer au développement de votre société dans son secteur d’activité tout en atteignant un haut niveau de satisfaction client. Ma maîtrise de 4 langues (français, anglais, allemand, italien) garantit une grande efficacité de négociation au niveau international.



Dynamic experienced Senior Sales & Marketing Executive in Capital Goods Equipment with significant wide-ranging international experience.

Experienced in B2B Multi-brand, Multi-distribution (Direct Sales to Key Accounts, Sales via distribution network) with full P&L and international multicultural Team responsibilities.

My Proficiency in 4 languages (French, English, German, and Italian) will ensure best collaboration in a multicultural workplace.

Specialities: Sales, Marketing, Export, Business Development, Distribution, Dealer Development, Team Leadership.

Capital Goods, Used machinery, remarketing, Export, International, Agriculture, Construction.



Contact: +33 6 84 22 67 06



Mes compétences :

Business Development

vente

BtoB

marketing

management

B2b

industrie

Machines agricoles

Vente directe

Key account management