Franck ADDA

Prestataire en service informatique externalisé

Gestion de plus de 100 comptes clients actifs

Nous nous appuyons sur une solide organisation créée en 1999 situé à Boulogne Billancourt intervenant sur toute la France.

Un service technique étoffé mais également un service "Exploitation", véritable équipe homogène et complémentaire à la disposition des entreprises clientes :

- Des Consultants chargés des relations commerciales et contractuelles.

- Des Gestionnaires de Comptes, à des clients, dont la mission principale consiste à prendre en charge le suivi quotidien des demandes et d'en assurer la réponse et la mise en œuvre par les services compétents.

- Des Chefs de Projet, responsables techniques des sites clients, chargés de la mise en œuvre et de l'accompagnement en terme d'évolutions informatiques.



Exemples de type de missions que nos clients nous confient :

- mise en place de sauvegarde en ligne

- Mise en place de Firewall et VPN CISCO

- Développement d'applications métiers

- virtualisation de serveurs

- infogérance du parc de PC et serveurs

- réduction de coûts télécoms

- sécurité informatique