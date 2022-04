Franck ADELINE

Dynamique, curieux, je présente également un fort relationnel ainsi qu’un esprit d’équipe.

Proactif, adaptatif et impliqué dans les missions qui me sont confiées.

Au fil des années, j’ai acquis autonomie, rigueur et sens de l’organisation.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter au 06.99.02.56.94 et/ou par mail : franck.adeline12@gmail.com



Mes compétences :

ORBit

Microsoft Office

Adobe Photoshop

SAP

Microsoft Project