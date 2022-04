Franck ALFRED

Après 15 ans d'expérience dans l"informatique (monétique bancaire et retail), j'ai opéré une reconversion dans le domaine de la logistique, du transport et les achats en suivant une formation de Bachelor Planificateur de Prestations Logistiques Internationales. Je suis actuellement à la recherche d’opportunités dans le domaine de la logistique (gestion de flux et de stock).



Mes compétences :

Chaine logistique

Maintenance informatique

Audit logistique

Réseaux informatiques & sécurité

Transport international

Développement informatique

Logistique industrielle

Internet

Achats