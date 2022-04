Christophe BESNIER

Après plus de 14 ans comme Manager Production dans un site pharmaceutique et cosmétique, je suis désormais en charge de tous les Systèmes de production. Garant des pratiques internes ou transverses, interlocuteur privilégié lors des inspections ou des audits clients, je m'assure de la réussite de ceux ci.



Le site de production est composé dune station d'eau purifiée de 10 ateliers de fabrication de 17 lignes de conditionnement avec un l'effectif pouvant atteindre plus de 150 collaborateurs.

Des sirops, des suspensions, des bains de bouches, des sprays, des gels douches, des savons liquides, des crèmes, des vernis et des suppositoires sont les formes galéniques fabriquées.

Les conditionnements se font en flacon verre, plastique, boîtiers alu, compte-gouttes, sachets, stick pack, tubes et alvéoles plastique et alu.





Mon expérience de 18 ans en contrôle Qualité en tant que Responsable du Laboratoire de Contrôle(Chimie et Microbiologie), me permet de mener ma mission de Manager Systèmes de Production avec une attention toute particulière pour la Qualité.



Mes compétences :

Cosmétique

Pharmaceutique