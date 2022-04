Franck AMANN

Je suis une personne radieuse, qui aime le relationnel, c'est pourquoi j'aime mon métier de commercial.

la rigueur,la persévérance sont deux mots qui me caractérises.

Homme de défis, relever des challenges font partis de mes qualités qui m'ont permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle .

je mets en application dans mon travail mes connaissances techniques de vente acquises pendant toutes ces années, ce qui me permet d'avoir des résultats plutôt satisfaisants , mais j'aime recevoir les conseilles des personnes qui me font avancer, être à l'écoute des gens que ce soit professionnelle ou dans la vie de tous les jours et pour moi très important.

Mon parcours et plutôt accès dans le monde du bâtiment, avec une préférence pour l'industrie de fabrication de matériaux gros ou second oeuvre, mais je ne suis pas fermé sur d'autres secteurs d'activités . je suis prêt à évoluer dans d'autres domaine que le bâtiment.

Je m'adapte aussi bien dans la vente direct aux entreprises, mais aussi dans la vente à travers le réseau de distribution.



Mes compétences :

Réactif

Persévérance

Autonomie

Bon relationnel

Prescriptions, négociation, vente direct ou indire