Franck ANDERSEN

A l'origine un jeu de gosse, un sport, puis mon unique moyen de déplacement. A l'arrivée, une formation et aujourd'hui une entreprise !



ROLLER PARTNER ou l'histoire de la transformation d'une passion en activité économique. Entre le Street Marketing, des opérations événementielles locales et le Portage, la Micro-livraison a de l'avenir et pourrait répondre à un impératif de logistique des derniers mètres.



"Ce mode de transport anticipe nos villes" écrivait un élu à propos de mes services.



Je lance dès ces lignes un appel à projet pour les gens que cette nouvelle ergonomie de travail inspire.



Définissons une véritable notion de partenariat pour engager des solutions d'entreprises avec le Roller. Lançons la réflexion sur des équipements, des vêtements techniques et fonctionnels, roulements, assurances, événements, média utilisation d'images communication autours des valeurs...à très vite



Mes compétences :

Ergonomie