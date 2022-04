Franck ARNOUX

Titulaire d'un DUT chimie et d'une maîtrise en Marketing et Négociation Industrielle, j'officie dans les Ressources Humaines et plus précisément dans le domaine du recrutement de personnel depuis 16 ans; j'ai occupé des fonctions commerciales et managériales au sein de plusieurs centres de profit pour divers entités (Sogica, Olsten, Adia et Adecco, Contact Rh) et plus récemment pour SAMSIC.



Mes compétences :

gestion

recrutement

Commerce

management