Franck Arrigoni Développement, DEVIENT, Franck Arrigoni Environnement. La société qui commercialise en exclusivité les solutions MéGO! en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Parce que 1 seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau, il est primordial d'agir MAINTENANT.

La solution MéGO! c'est:

Conseil et Audit

Mise en place de mobilier (installation de cendriers et collectes adaptées à vos besoins)

Collecte (récupération des mégots)

Recyclage ( dépollution et transformation des mégots en matière plastique afin de concevoir de nouveaux produits)

Reporting et suivi ( sous la norme ISO 14001 nous apportons une traçabilité complète des collectes)