Franck AUBERT

16 ans d'expérience dans le Management de projets et la Production (équipements électromécaniques).



Trilingue Français, Anglais, Arabe.

Ingénieur en mécanique.

9 ans en management de projets / Etudes

4 ans en Fabrication.

3 ans en développement des affaires.

Expériences en génie mécanique et électromécanique (Instruments / Machines spéciales).

Expérience en LEAN management, GMP, outils:

KPI (Key Performance Indicator).

AMDEC, Analyse de Risques, Analyse de la valeur, Analyse fonctionnelle

Planification / charge (MS Project).

PDCA.

Kanban et 5S.



Mes compétences :

SolidWorks

CAO

Gestion de projet

Management

AutoCAD

Mécanique